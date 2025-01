Sport.quotidiano.net - Per il Modena è un brutto passo indietro La spunta un Palermo non irresistibile

, 12 gennaio 2025 – Prima o poi (più poi che prima, si sperava) il nuovodi Mandelli, costante e cocciuto per otto partite consecutive, avrebbe dovuto conoscere il termine “sconfitta”. Nessuno aveva chiesto ai canarini di vincerle tutte, ci mancherebbe altro. Tuttavia, sono sempre i modi e le situazioni vissute a fare la differenza nelle valutazioni. Insomma, qualcosina anon è andata nel verso giusto. Mettiamola così. Un solo tiro nello specchio in oltre novanta minuti di gioco, le occasioni di Pedro Mendes e Caldara sciupate per imprecisione e un pizzico di sfortuna e quegli errori difensivi che il, in questa stagione, paga puntualmente come fossero tasse per una partita Iva. Perché, alla fine, ruota tutto intorno alle mancanze difensive. Senza quelle, la formazione di Mandelli avrebbe probabilmente ottenuto normalissimo pari senza lode e senza infamia.