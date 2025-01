Liberoquotidiano.it - Nel centro del mirino: Clint e Malkovich, che coppia

NELDELLa7 ore 21.15 ConEastwood, Johne Rene Russo. Regia di Wolfgang Petersen. Produzione USA 1993. Durata: 2 ore LA TRAMA Un presidente USA è neldi un killer psicopatico. Tra gli agenti che cercano di stopparlo ce n'è uno che 30 anni prima era a Dallas a far la guardia a Kennedy e non riuscì a impedire l'attentato . Stavolta ci riesce, ma rimane col rimpianto di non aver salvato Kennedy, che lui idolatrava e di aver protetto invece con successo un presidente che non stimava. PERCHE' VEDERLO perchè è un suspense girato benissimo. Esono la migliordi antagonisti che si potesse trovare.