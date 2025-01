Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez 0-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: lo spagnolo annulla una palla break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Risposta profonda diche manda fuori giri l’italiano.15-0 Servizio ad uscire e dritto in contropiede vincente.0-2 Gioco: si ferma sul nastro il dritto diche da 40-0 era arrivato anche acon 4 gratuiti dell’avversario.A-40gioca un’ottima volee bassa e poi chiude con il colpo sopra la testa.40-40 Loarriva bene sulla smorzata e gioca il recupero negli ultimi centimetri di campo.alza un buon lob in contro-balzo ma l’iberico gestisce bene lo smash.40-Arimane lontano dallae spedisce in rete il dritto in lungolinea.40-40è lento in uscita dal servizio.40-30 Buona risposta dell’italiano su cui non controlla lo.40-15 Doppio fallo, il primo del match per l’iberico.