Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Oberhof 2025 in DIRETTA: l’Italia rivoluzione la formazione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAA COPPIE DIDALLE 12.2010.00 Come riportato dalla FISI, a causa di un virus intestinale che ha colpito la squadra, le due formazioni delle staffette odierne diin casa Italia sono rivoluzionate:: Giacomel/Zeni/Trabucchi/Carrarasingola: Scattolo/BraunhoferBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladi, tappa della Coppa del Mondo di2024/. In Germania va in scena la seconda mixed relay della stagione: le frazioni maschili apriranno questa gara mentre quelle femminili la completeranno.Gara che si preannuncia spettacolare con un agguerrito duello per la vittoria tra Norvegia e Francia. Lascandinava cerca il secondo successo in stagione in questo format con Sturla Laegrid, Tarjei Boe, Ingrid Landmark Tandrevold e Maren Kirkeeide.