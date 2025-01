Lasciati senza soldi né un padre C’è posta per te Riccardo abbandona la famiglia per un’altra donna

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’èper Te, la storia dida Andria. La nuova edizione del popolare programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è partita subito forte. Nella prima puntata il primo servizio è stato dedicato ad unalacerata. Il capoha infatti deciso dire moglie e figli per andare a lavorare a 200 chilometri di distanza. Non solo, l’uomo ha conosciuto anche.In seguitosi è lasciato con la compagna e ha capito l’errore commesso. Così si è rivolto a C’èper Te per poter ricucire i rapporti con i figli Mariangela e Antonio. La prima ha rotto ogni relazione con lui e i due non si vedono da 13 anni. Il secondo, invece, non vuole avere nulla a che fare con il papà da 15 anni. In studio i figli si sono presentati con i rispettiti marito e moglie.