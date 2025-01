Ilrestodelcarlino.it - Immigrazione portuense, lo studio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La migrazione impetuosa di stranieri, soprattutto pakistani, diventa materia dida parte dell’Università. Nei giorni scorsi il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, ha ricevuto quattro studentesse: studiano Scienze della comunicazione all’Università degli Studi di Ferrara e per un esame di Antropologia del terzo anno stanno facendo una ricerca sulle comunità di cittadini stranieri a Portomaggiore, quindi hanno voluto incontrare il sindaco e anche gli uffici. "È stata una bella conversazione a tutto tondo e sincera sulla quotidianità – racconta il primo cittadino di Portomaggiore – i problemi, la storia, i progetti passati e attuali sulle sfide complesse e importanti dell’integrazione, indubbiamente una nostra particolarità. Sono orgoglioso che qualcuno possa approfondire attraverso la nostra esperienza temi così importanti per il nostro futuro e non certo solo a livello locale.