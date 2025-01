Movieplayer.it - Goldrake U torna stasera su Rai 2: le anticipazioni dei quattro nuovi episodi, in prima visione assoluta

su Rai 2, alle 21:20, l'appuntamento conU, la serie reboot che riporta sui nostri schermi le avventure dell'iconico robor creato negli anni '70 da G? Nagai. Dopo lo straordinario (e inatteso) successo dell'Epifania,U anticipa il suo ritorno in TV: non più lunedì ma, domenica 12 gennaio, su Rai 2, inserata e in. Sarà stata una mossa interna per sfavorire Report (su Rai 3), come qualcuno sostiene, o forse la volontà di preservarlo dallo scontro che sarebbe stato con l'attesissima Il conte di Montecristo (da domani su Rai 1)? Risposte che daranno gli ascolti.U:in onda il 12 gennaio I soldati di Vega inseguono Maria, sorella di Actarus, che confida sempre nel fratello .