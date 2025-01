Dilei.it - Da Angelina Jolie e Jennifer Garner: le star che stanno portando aiuti dopo l’incendio a Los Angeles

Leggi su Dilei.it

Gli incendi che hanno devastato Losnelle ultime settimane hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione, con oltre 10.000 strutture distrutte e più di 80.000 persone costrette a evacuare. In questo drammatico scenario, due icone di Hollywood,, si sono distinte per il loro impegno nell’aiutare le comunità colpite, mostrando che la solidarietà va ben oltre lo schermo.: cuore grande e impegno concreto, da sempre conosciuta per il suo attivismo, ha immediatamente risposto alla crisi. Una fonte vicina all’attrice ha raccontato a People cheha aperto le porte della sua casa a Losper accogliere amici e conoscenti costretti a evacuare.“Angie è devastata per chi ha perso la propria casa”, ha dichiarato la fonte, aggiungendo che sta facendo tutto il possibile per supportare chi le è vicino.