Coppa del Mondo di Fioretto Femminile l’Italia domina nella gara a squadre | è ancora oro

Hong Kong, 12 gennaio 2025 – Seconda vittoria consecutiva in questa stagione didelper la squadra italiana di. Il team composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini hato e conquistato anche la prova di Hong Kong (un mese dopo aver fatto lo stesso a Busan, in Corea), superando in finale le campionesse olimpiche degli Stati Uniti d’America in un match a senso unico, chiuso con il successo delle azzurre per 45-27.La formazione scelta dal CT Stefano Cerioni, e guidata in Asia dai maestri Fabio Galli e Alessandro Puccini, ha avuto un rendimento impressionante, tant’è che nessuna avversaria è riuscita a superare quota 30 stoccate.ha esordito negli ottavi di finale con la netta vittoria sulla Gran Bretagna con il punteggio di 45-15.