Call Biden-Netanyahu | tregua e rilascio

19.15 Il presidente degli Stati Uniti Joee il primo ministro Benjaminhanno avuto una telefonata sui negoziati a Doha (Qatar) per una intesa didegli ostaggi, basato sull'accordo del 27 maggio 2024 "approvato all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite". Lo riferisce la Casa Bianca.ha ringraziato"per il suo sostegno permanente a Israele". Israele sarebbe pronto a liberare 3.000 detenuti palestinesi per 33 ostaggi in mano a Hamas.