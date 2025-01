Oasport.it - Brignone, arriva lo scoglio più duro; Goggia, si fa dura

Federicaha archiviato un fine settimana davvero eccezionale: la vittoria in discesa libera (prima affermazione in carriera in questa specialità, la quarta diversa in cui ha saputo primeggiare) e il terzo posto nel superG le hanno permesso di portare a casa 160 punti, balzando così in testa alla classifica della Coppa del Mondo. L’azzurra ha ampiamente riscattato l’amara uscita nel gigante di Kranjska Gora, ha ruggito in due prove di velocità su una pista molto complicata, tecnica ed esigente come quella di St. Anton e ha fatto capire di essere pienamente in lizza per la conquista della Sfera di Cristallo generale.La 34enne valdostana, che ha messo le mani sul 30mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante (nuovo allungo in testa alla graduatoria delle italiane plurivincitrici a questo livello, visto che ora vanta cinque successi di vantaggio su Sofia), svetta dall’alto dei suoi 479 punti: è vero che ha marcato due ‘zero’ pesantissimi tra le porte larghe (era uscita anche a Killington), ma è salita sul gradino più alto del podio già in tre occasioni (giganti di Soelden e Semmering) ed è a tutti gli effetti competitiva ai massimi livelli in tre specialità differenti.