Ilrestodelcarlino.it - Bilancio e polemiche,. Consiglio senza minoranza

Di solito, i consigli comunali in cui si discute e approva il Documento Unico di Programmazione e ilpreventivo sono sempre ‘frizzanti’ ma quello dell’altra sera è stato a dir poco ‘mogio’, con sindaco, giunta, consiglieri di maggioranza che hanno parlato rivolgendosi continuamente ai banchi desolatamente vuoti della. Risultato: i contenuti del Dup e del previsionale, peraltro il primo completamente targato ‘amministrazione Ciarpella’ sono passati in secondo piano rispetto a considerazioni e recriminazioni su assenze annunciate ma comunque fortemente contestate: "Un fatto grave, mai accaduto nella storia di questa città"; "E’ un comportamento vergognoso, irrispettoso, ingiustificato", "Una carnevalata, una pessima commedia inscenata con motivazioni pretestuose", , "Andrebbero verificate le motivazioni delle assenze, se sono classificabili come ingiustificate", "Se non hanno voglia di impegnarsi, si dimettano e lascino il posto ad altri", "questo ruolo merita rispetto e i cittadini che ci hanno voluto qui non meritano questi comportamenti" e via con affermazioni di questo tenore.