Oasport.it - Basket: Varese batte Treviso in volata, Trieste e Virtus Bologna chiudono bene il girone d’andata in Serie A

Si chiude ufficialmente, con un pomeriggio di partite di variabile lettura, ildellaA 2024-2025. La quindicesima giornata ha definito un tabellone delle Final Eight di Coppa Italia che già solo mettendo di fronte Milano ecrea le premesse per situazioni particolarissime su tutta la linea.OPENJOBMETIS-NUTRIBULLET92-89Vittoria di capitale importanza per, che allontana lo spettro retrocessione. Prime fasi tutte a favore dell’Openjobmetis, che ha in Tyus, Johnson e Librizzi i fautori di un 14-5 che detta subito il ritmo partita. Il vantaggio rimane sostanzialmente quello fino a fine primo quarto, poi nel secondo si aggiunge anche Bradford e viene superata la doppia cifra di vantaggio con Bradford. Alviti diventa anch’egli protagonista con la schiacciata del 48-33, e all’intervallo il punteggio è 56-43 con il tiro di Hands, autentico fattore sia nelle fasi iniziali che in quelle verso la metà gara.