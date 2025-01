Lanazione.it - A San Martino arriva la nuova farmacia

SPOLETO – A Spoleto è in arrivo unanella frazione di Sanin Trignano. A stabilirlo è stato il consiglio comunale che, con 17 voti favorevoli (4 astenuti), ha approvato il piano comunale delle zone farmaceutiche anno 2024. Con lo stesso atto è stata anche deliberata l’acquisizione della titolarità dellaed il conferimento della gestione a A.F.C. Srl. Ad assegnare lanumero 11 a Spoleto è stata la regione dell’Umbria con tanto di concorso ed il comune di Spoleto, come stabilito per legge, ha esercitato il diritto di prelazione per la gestione. Il nuovo piano territoriale delle farmacie anno 2024 si è reso indispensabile anche per lo spostamento della sede dellaMarchese (sede farmaceutica 1 di Spoleto) da piazza della Libertà a Via Strada Romana, sempre comunque nella zona del centro storico.