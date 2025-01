Ilgiorno.it - A Desio arriva il prefetto Terribile. I consiglieri ribelli: sindaco lontano dalla gente

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza Brianza) – Dopo le dimissioni di massa, la prefettura ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio comunale. A, come commissario straordinario per garantire in funzionamento degli organi nella gestione dei servizi,ilAlfonso. Un nome che, al di là del timore dovuto semplicemente al suo significato, in realtà è molto conosciuto dagli addetti ai lavori. Persona di notevole esperienza, ha già girato la penisola assolvendo compiti importanti e ottenendo ogni volta risultati molto positivi. È stimato da tutti i colleghi. E, nel momento in cui c’era bisogno di un nome per gestire la situazione di, realtà storicamente importante ma anche con qualche situazione di rischio, è stato facile pensare a lui. A dare notizia del suo insediamento è la prefettura di Monza e Brianza, specificando che già venerdì, a una quindicina di ore dalle dimissioni in massa deicomunali, è stata attivata la procedura di scioglimento del consiglio comunale.