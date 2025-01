Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Ora è il momento di alzare il livello

Virata la boa, si alza il. La Carpegna Prosciutto parte dall’11° posto sognando traguardi più importanti. Citando Sofia Goggia, si potrebbe utilizzare la battuta della grande campionessa di sci a proposito della sua ultima impresa "facciamo come al Palio di Siena, il cavallo di rincorsa". E bisognerà galoppare parecchio per recuperare le posizioni perdute nei primi due mesi, in cui laaveva vinto appena 4 partite; le altre 5 sono arrivate tutte in fila nel mese di dicembre, riaprendo le speranze dei tifosi di non disputare una stagione mediocre. In trasferta finora la squadra ha portato a casa solo due scalpi, su campi non irresistibili come Nardò e Piacenza, per cui conviene puntare ancora sulle partite casalinghe per far legna. A gennaio ce ne sono tre, la prima domani contro la Valtur Brindisi che, di nuovo al completo, rilancia le sue ambizioni da playoff.