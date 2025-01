Anteprima24.it - Verso Potenza-Benevento, rischio rinvio: si naviga a vista, giallorossi in partenza nel pomeriggio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ una situazione in continuo divenire quella che riguarda il match, in programma domani sera alle 19:30 al “Viviani” che per quell’ora dovrebbe essere ricoperto da un importante manto bianco perché sono attesi tra i 15 e i 30 cm. Le previsioni parlano di copiose nevicate che interesserannofin dalla mezzanotte di oggi con il miglioramento del meteo solo a partire da martedì. Fino ad ora la Lega Pro non ha comunicato nessunalla società giallorossa, motivo per il quale, come da regolamento, la comitiva sarà obbligata questoa mettersi in viaggio in pullman per raggiungere il capoluogo lucano ed essere negli spogliatoi domani al momento del riconoscimento da parte del direttore di gara.Difficile capire cosa potrà accadere, ma in assenza di decisioni prese con largo anticipo dalla Lega o dalle autorità preposte a gestire l’ordine pubblico e la viabilità, l’ultima parola domani spetterà all’arbitro, l’unico deputato a valutare la praticabilità del sintetico del “Viviani”.