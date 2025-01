Ilgiorno.it - Un’area residenziale nel nuovo Pgt

Una nuova zonaa ridosso della Rivoltana per 150 famiglie, e con il 20% di edilizia convenzionata, parte dalPgt l’operazione ripopolamento giovane di Liscate, "siamo un comune che offre servizi ed è attento alla persona - così il sindaco Lorenzo Fucci -, ma le case, soprattutto quelle in affitto, costano troppo, e molti hanno scelto negli anni di andare altrove. Vogliamo creare opportunità per coppie giovani". Inizia in queste settimane il periodo di pubblicazione ilPiano di governo del territorio, adottato in aula prima delle festività natalizie. Riduzione del consumo di suolo e tutela del verde agricolo fra i punti cardine, ma si guarda anche a una possibile crescita: obiettivo, arrivare entro un decennio almeno ai 4.500-4.600 residenti, qualche centinaio in più rispetto agli attuali.