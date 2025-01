Formiche.net - Starlink ad oggi è la soluzione più efficace. Il dibattito secondo Saccone

In Italia, alcuni esponenti politici hanno espresso preoccupazioni riguardo all’utilizzo dei servizi di connettività satellitare offerti da, l’azienda di Elon Musk. Tra le principali motivazioni troviamo argomenti del tipo che affidare infrastrutture critiche a un’azienda privata, straniera, potrebbe compromettere la sovranità digitale del Paese. La gestione dei dati sensibili attraverso reti non controllate, direttamente dall’Italia, solleva timori relativi alla sicurezza nazionale e alla protezione delle informazioni.Alcuni parlamentari sostengono poi che l’Italia dovrebbe investire in progetti europei di connettività, come il programma GovSatCom, che mira a sviluppare infrastrutture satellitari comuni all’interno dell’Unione europea. Questa strategia promuoverebbe l’autonomia tecnologica europea e ridurrebbe la dipendenza da fornitori extraeuropei.