Laspunta.it - Sentenza processo Reset: smontato l’impianto accusatorio

Leggi su Laspunta.it

Si è concluso con un verdetto che haaccustorio e ridisegnato le aspettative ilnoto come “”, legato al clan Travali/Di Silvio. Dopo ore di discussione e dieci lunghe ore in camera di consiglio, il collegio del Tribunale di Latina ha emesso la sua. La vicenda giudiziaria, che aveva visto sul banco degli imputati 31 persone, si è chiusa con condanne molto più contenute rispetto alle richieste della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).Accuse ridimensionateL’elemento più sorprendente emerso dallaè stata la caduta dell’accusa di associazione mafiosa finalizzata al narcotraffico. Tutti gli imputati per questo reato sono stati assolti, portando a una reazione euforica dei presenti in aula. Applausi e festeggiamenti hanno segnato la lettura del dispositivo.