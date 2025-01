Lanazione.it - Pistoiese, quanti dubbi per Villa. Cambi in difesa e a centrocampo

Se è vero che l’appetito vien mangiando, allora è proprio questo il momento in cui ladeve avere fame. Fame di gol e di vittorie, perché è l’unico modo per provare a ricucire il margine, che ad oggi ammonta a otto punti, che separa gli arancioni dalla vetta della classifica. Sedici le partite che mancano alla fine del campionato, 48 i punti sul tavolo e, per come abbiamo conosciuto in questi mesi Alberto, la voglia di conquistarli tutti c’è sicuramente. Il primo ostacolo sul cammino dellasi chiama Cittadella Vis Modena, con le squadre che scenderanno in campo domani pomeriggio alle 14:30 allo stadio Allegretti di San Damaso, frazione della provincia di Modena. Nell’avvicinamento alla sfida, il tecnico arancione ha dovuto fare i conti con due importanti defezioni nel reparto arretrato.