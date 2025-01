Lanazione.it - Palestra polo San Paolo. Mancano i collaudi. Slitta ancora l’apertura. Si lavora per settembre

Lavoriin corso per ladeldi San. L’impianto sarebbe dovuto essere consegnato nel 2022, a due anni dalla partenza dei lavori avvenuti nel 2020, manon c’è in programma nessun taglio del nastro. L’ipotesi è quella di arrivare pronti per il prossimoed evitare così che gli studenti delscolastico di via Galcianese trascorrano un altro anno senzae con il disagio di doversi recare in via Roma ogni volta che c’è lezione di motoria. Ilsportivo per un investimento di oltre 5 milioni di euro tra fondi ministeriali, di Comune e Provincia sarebbe dovuto essere già terminato e pronto per l’uso: la mattina a disposizione delle sei scuole di via Galcianese e il pomeriggio dalle società di pallavolo, pallacanestro, pallamano e ginnastica.