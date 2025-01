Romadailynews.it - Oroscopo di domenica 12 gennaio 2025: scopri cosa ti riservano le stelle

Previsioni astrologiche segno per segno per affrontare al meglio la giornataAriete (21 marzo – 19 aprile)Giornata all’insegna dell’energia e della determinazione. Potresti sentirti motivato a portare a termine progetti in sospeso, ma attenzione a non eccedere con l’impulsività, soprattutto nelle relazioni. Serata perfetta per rilassarti con amici fidati.Toro (20 aprile – 20 maggio)Lefavoriscono il settore finanziario: potresti ricevere buone notizie o trovare soluzioni a questioni economiche. Sul piano emotivo, cerca di comunicare apertamente con il partner per evitare incomprensioni. Una passeggiata all’aria aperta ti ricaricherà.Gemelli (21 maggio – 20 giugno)dinamica e ricca di incontri stimolanti. La tua curiosità sarà premiata, soprattutto se stai cercando nuove opportunità.