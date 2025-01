Metropolitanmagazine.it - Oasis: il governo britannico imporrà un tetto massimo al secondary ticketing

«Non ci stiamo chiedendo se agire o meno, ma come agire e quali azioni intraprendere». Con queste parole, ilha ribadito la sua intenzione d’intervenire in modo deciso nella problematica riguardante i biglietti dei concerti degli. È stata infatti aperta una consultazione ufficiale per studiare al meglio la questione, concentrandosi in particolare sull’aspetto del dynamic pricing.Lo scopo è rendere l’esperienza del revival tour della band di Manchester un’esperienza piacevole e accessibile per tutti, con una rivendita di biglietti trasparente ed equa. Come ormai da copione, quando si parla di grandi eventi, i fans vedono i ticket andare sold out in pochi secondi, per poi ritrovarli, qualche minuto dopo, sul mercato secondario e su siti terzi, con una maggiorazione di prezzo elevatissima.