Inter-news.it - Mkhitaryan, cattive notizie per Venezia-Inter: le ultime dall’allenamento

Leggi su Inter-news.it

Ancoraper Simone Inzaghi. Questa volta si tratta di Henrik, che alla vigilia diaccusa un problema fisico. Ecco le.RIFLETTORI PUNTATI – È in corso ad Appiano Gentile l’ultimo allenamento nerazzurro in vista di. La sessione di lavoro odierna sarà importantissima per comprendere meglio le scelte di Simone Inzaghi, che deve fare i conti con innumerevoli infortuni. La formazione che scenderà in campo domani pomeriggio allo Stadio ‘Pier Luigi Penzo’, infatti, dipenderà molto dalla disponibilità e dalle condizioni dei nerazzurri. In merito a questo, i riflettori sono puntati su Henrik, che nella giornata di ieri ha riscontrato un problema fisico. Proprio sull’armeno arrivanoalla vigilia di