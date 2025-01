Ilfattoquotidiano.it - Los Angeles, si estendono gli incendi: ordine di evacuazione anche per Encino e Bel Air. Monta la petizione per le dimissioni della sindaca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si aggrava la situazione deglinell’area di Los. I morti sono undici, mentre 13 persone sono date per disperse. Intantola rabbia contro laKaren Bass, sotto accusa perché la municipalità ha tagliato i fondi ai vigili del fuoco nonostante Bass fosse stata messa in guardia sui rischi. Unasu Change.org lanciata da un “californiano frustrato” che ne chiede le“a causasua incapacità di guidare durante questa crisi senza precedenti” e auspica un’inchiesta trasparente sull’uso dei soldi pubblici e i piani di risposta ai disastri ha raggiunto quasi 60mila firme.Sile evacuazioni – L’o di Palisades continua a espandersi. Le colline che corrono perpendicolari al mare non riescono più a contenere le fiamme e il rischio è ora che il fuoco riesca a scavallarle, a nord e est dell’area finora colpita, arrivando a quartieri come, Brentwood e Bel Air dove oggi è arrivato l’di