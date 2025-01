Gqitalia.it - Dal romanzo M. Il figlio del secolo all'omonima serie, il backstage dell'adattamento e perché leggere il libro dopo ogni puntata

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.«La cosa di cui sono più sorpreso è di aver avuto torto». Lo ammette Antonio Scurati, scrittore delM - Ildel, diventata laSky Original presentata in anteprima alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e pronta ad infuocare il dibattito attorno alla figura di Benito Mussolini con l’uscita dei primi due episodi disponibili dal 10 gennaio. Il, primo di unaproseguita con L'uomoa provvidenza, Gli ultimi giorni'Europa e L'ora del destino, è stato pubblicato per la prima volta nel 2018, diventando anche opera teatrale con protagonista Massimo Popolizio, il cui ruolo del dittatore italiano è poi passato all’attore Luca Marinelli.