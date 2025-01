Dilei.it - Cipolla, come congelarla e togliere l’odore dal freezer

Sono tantissimi gli ingredienti alla base di numerosi piatti e specialità della cucina italiana (e non solo): potremmo mai preparare un buon sugo o risotto senza la? Possiamo definirlauna grande protagonista della cucina perché dona ai piatti un sapore deciso. Naturalmente tagliare lanon è affatto facile, soprattutto perché il suo odore non è dei migliori, spesso lascia le mani impregnate e ci fa lacrimare gli occhi. A questo punto esaminiamo un’alternativa: si può congelare la? Possiamo metterla neltritata e a dadini: scopriamo insiemefarlo con tutti i trucchi, anche per prevenire odelle cipolle dal frigo.Si può congelare la?Sì, possiamo assolutamente farlo. Dobbiamo ovviamente prendere delle precauzioni per evitare che il suo forte odore possa in qualche modo contaminare gli altri alimenti in congelatore, e in linea di massima possiamo usarla dai tre ai sei mesi.