Biathlon CdM maschile | tripletta norvegese nell’inseguimento a Oberhof italiani indietro

Sturla Holm Laegreid vince l’inseguimento di, in Germania, valido per la Coppa del Mondo di2024/2025. Dopo lafrancese nella sprint arriva la risposta nella Norvegia, che piazza sul podio anche i due fratelli Boe. Sorpresa Tarjei davanti a Johannes, rispettivamente con 5?2 e 19?7 di ritardo. Miglior tempo sugli sci per Johannes, che paga a caro prezzo i due errori nella prima serie a terra. Resta comunque ottima la rimonta dalla 12ª posizione della sprint di ieri. Quarto posto per il vincitore della sprint Quentin Fillon Maillet. Il francese (23?6 di ritardo da Laegreid) sbaglia tre volte a terra e due volte in piedi tirandosi fuori dalla lotta al podio. Appena dietro il connazionale Eric Perrot (+23?7), costante al poligono con un errore in ogni serie e lo zero nell’ultima.