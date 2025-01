Oasport.it - Australian Open 2025, il tabellone di Errani/Paolini in doppio. Possibile secondo turno rivincita della finale olimpica

Nella notte è stato sorteggiato ildifemminile agli, e chiaramente tutto l’interesse italiano è per Sarae Jasmine, anzi per il loro destino in unpotenzialmente irto di insidie, dal momento che non sarà un cammino semplice quello nei sei turni che, in teoria, si possono compiere per arrivare fino all’ultimo atto. La coppia azzurra, va ricordato, l’anno scorso si è fermata contro Hsieh/Mertens (che non giocano più insieme) al terzo, in una delle partite più belle del 2024.Esordio teoricamente non difficilissimo contro Daria Saville e Priscilla Hon, che hanno ricevuto una delle wild carde, ma per le teste di serie numero 4 il vero problema può arrivare al. C’è la possibilità, infatti, di avere lacontro Mirra Andreeva e Diana Shnaider (in quel caso andò bene alle azzurre, che portarono a casa il primo orostoria del tennis tricolore).