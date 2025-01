Ilrestodelcarlino.it - Addio a Beje, Castelplanio in lutto: "Esempio di coraggio a 20 anni"

Ancona, 11 gennaio 2025 – “Con il cuore spezzato volevo informare tutti gli amici e i contatti di Facebook che ieri, nel tardo pomeriggio, la nostra piccola e dolce Benedetta è volata in cielo”. Sono le parole di mamma Milena, scritte sui social, per annunciare la terribile scomparsa di Benedetta Blasi, 20enne didivenuta un simbolo die forza nella sua tenace lotta contro una grave malattia. La ragazza, che combatteva sin dall'infanzia contro un neuroblastoma, si è spenta ieri. Ma il suocontinuerà a vivere nei ricordi e nel cuore delle tante persone per cui è stata fonte di ispirazione nel reagire alle avversità. Sorriso, grinta, umanità e dignità i tratti distintivi di “”, che non ha mai perso neppure durante il lungo e complesso percorso terapeutico. La musica, per lei, è stata un'ancora.