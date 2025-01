Game-experience.it - Xbox, sono in arrivo 7 giochi su PS5 e Nintendo Switch 2 nel 2025, secondo un noto insider

Leggi su Game-experience.it

Proprio in questi minuti sta facendo il giro del web una nuova indiscrezione proveniente dalNateDrake, che han affermato che Microsoft sta accelerando sulla strategia multipiattaforma per i suoi, portando titoli fino a poco tempo fa esclusivi dianche su altre console. Tra questi titoli spiccano nomi importanti come Halo: The Master Chief Collection e Microsoft Flight Simulator 2024, destinati a sbarcare nelsu PS5 e su2.Questo cambio di strategia rappresenta una rivoluzione significativa per il settore, dettata dalla crescente necessità di sostenibilità economica nel contesto di sviluppo di titoli sempre più complessi e costosi. Proprio in tal senso ricordiamo che Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, aveva già accennato a un approccio “caso per caso” per le esclusive