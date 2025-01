Verso Venezia-Inter tegola Bisseck | possibili esami strumentali

Leggi su Ilnerazzurro.it

Questa domenica l’riprende il cammino in Serie A, dopo la deludente parentesi in Supercoppa italiana. Si riparte dalla laguna di, match valido per la ventesima giornata (il recupero della diciannovesima contro il Bologna è previso per martedì 14 gennaio). Ecco le ultime notizie sulla preparazione alla sfida degli uomini di Simone Inzaghi.De Vrij ristabilito, ma preoccupaL’emergenza in difesa non sembra lasciare in pace l’, nonostante i recuperi stiano per essere completati. Da un lato, infatti, ci sono delle buone notizie: la prima è che Stefan De Vrij sia completamente a disposizione, pronto a tenere il centro della difesaista (mentre Francesco Acerbi dovrebbe rientrare per la sfida contro il Bologna); la seconda è il recupero di Benjamin Pavard.Dall’altro, c’è un fastidio sentito da Yannnella seduta dell’allenamento di ieri.