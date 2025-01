Lapresse.it - Usa: Trump condannato ma non andrà in carcere

Washington (Usa), 10 gen. (LaPresse) – Come era atteso, il giudice Juan Merchan haDonalda una scarcerazione incondizionata, una formula usata raramente nei tribunali dello Stato di New York, che però macchia la fedina penale del presidente eletto prima della sua inaugurazione del 20 gennaio. Una scarcerazione condizionale gli avrebbe invece richiesto di soddisfare determinate condizioni, come il mantenimento dell’impiego o il pagamento di un risarcimento, manon sarà soggetto ad alcun requisito di questo tipo.