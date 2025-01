Tragedia a scuola bimbo di 7 anni muore dopo l’ora di ginnastica | disposta l’autopsia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alto Adige,di 7malore a. Sul corpo del piccolo è stata. L'esame dovrà fare luce sulle cause. Il dramma si è consumato alle elementari di Villa Ottone, in Val Pusteria. La, scrive il quotidiano in lingua tedesca dell'Alto Adige Dolomiten, si è verificata mercoledì, quando il bambino, figlio di migranti marocchini,un'ora di pattinaggio con i compagni di classe ha accusato giramenti di testa, prima di crollare a terra.Allertati i servizi di soccorso, mel giro di pochi minuti il bambino è stato raggiunto dal medico d'urgenza e portato all'ospedale di Brunico, dove però è deceduto nonostante tutti i tentativi di rianimazione.