TNA | Ufficiale Grace vs Blanchard e altri 3 nuovi match per Genesis

Il ritorno di Tessacontro JordynneIl card di TNA, in programma domenica 19 gennaio, si arricchisce diincontri dopo l’ultimo episodio di Impact. Tra questi spicca iltra Tessae Jordynne, annunciato dopo una rissa tra le due durante lo show. Questo segnerà il ritorno diin TNA dal 2020, quando lasciò la federazione da campionessa mondiale senza mai perdere il titolo sul ring.ItitolatiLa campionessa Masha Slamovich difenderà il TNA Knockouts World Championship contro Rosemary in un Clockwork Orange House of Fun, stipulazione suggerita dal membro della TNA Hall of Fame Raven durante una sua apparizione a sorpresa a Impact.I TNA Knockouts Tag Team Titles saranno difesi dalle campionesse Jody Threat e Dani Luna delle Spitfire contro Ash by Elegance e Heather by Elegance.