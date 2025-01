Anteprima24.it - Terzo mandato, De Luca: “Il Governo ha paura degli elettori. La mia posizione non cambia”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Non abbiate”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, cita papa Wojtyla per commentare la decisione deldi impugnare la legge regionale e sul. “Hanno forsedi De, non abbiate, aprite il cuore alla speranza e date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati”, ha aggiunto in conferenza stampa.“Per me nonnulla, andiamo avanti. La mianon èdi una virgola e non cambierà” ha ribadito. “Il punto di partenza e di arrivo delle mie decisione non è la carriera romana ma sono le nostre famiglie, la povera gente e i problemi concreti”. L'articolo, De: “Ilha. La mianon” proviene da Anteprima24.