Iodonna.it - Terrorizzati da quanti posti di lavoro si perderanno nel mondo a causa dell'AI? Calma e sangue freddo. Secondo le proiezioni, nei prossimi 5 anni si genereranno 170 milioni di nuovi posti di lavoro

Il Future of Jobs Report 2025, pubblicato dal World Economic Forum parla di una job disruption pari al 22% entro il 2030.diche, nei, andranno in fumo. Oltre 120di lavoratori sono a rischio di licenziamento a medio termine. Ma non c’è da piangersi addosso: nasceranno altri 170ruoli, di cui 92spostati, per un aumento netto di 78didi. Il futuro è allora di chi saprà aggiornarsi e riqualificarsi., i giovani cercano stabilità, benessere e indipendenza X Leggi anche › Intelligenza artificiale,e Generazione Z.