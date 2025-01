Ilrestodelcarlino.it - Tabaccaia raggirata da un finto operatore

Si è spacciato per undi una nota azienda di servizi digitali di pagamento, riuscendo a spillare quasi 2.500 euro ad una donna: denunciato un 35enne originario di Lecce per il reato di truffa. È stata la Polizia del Commissariato di Jesi a scoprire il raggiro, in seguito alla querela sporta da una 60enne, caduta in trappola per colpa di un disservizio telematico. Lo scorso 11 dicembre, infatti, mentre la donna si trovava nella tabaccheria di cui è titolare il figlio – assente per un impegno improvviso – verso mezzogiorno aveva ricevuto una telefonata sull’utenza fissa dell’attività. Dall’altra parte della cornetta, l’interlocutore si era presentato come addetto del servizio clienti della Mooney, comunicando un malfunzionamento del circuito di pagamento. E in effetti, da alcuni giorni, in quel terminale erano stati riscontrati problemi nelle transazioni.