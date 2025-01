Thesocialpost.it - Sentenza Stormy Daniels, Trump ritenuto colpevole di 34 reati ma non subirà alcuna pena

Leggi su Thesocialpost.it

La Corte di New York ha dichiarato Donald, presidente eletto,dilegati ai suoi rapporti con la pornostar. Nonostante la condanna,non affronteràpena detentiva, essendo stato «esentato» da qualsiasi sanzione. Con il suo ritorno alla Casa Bianca previsto per il 20 gennaio, diventerà il primo presidente degli Stati Uniti a essere stato riconosciutodi un reato.Leggi anche: Oliviero Toscani ricoverato in gravi condizioni: come sta il fotografoIl giudice ha emesso unadi «rilascio incondizionato», il che implica cheè stato giudicatodi tutti e 34 i capi d’accusa, ma nonconseguenze legali. Sia la detenzione che altre forme di penalità erano considerate inapplicabili.era accusato di aver versato 130.