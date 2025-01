Quotidiano.net - Rizzi al vertice degli 007. Indagò su nuove Br e clan romani. Il governo sceglie il superpoliziotto

Il risiko ai vertici dei Servizi segreti è completato e dopo l’ora buia delle dimissioni anticipate di Elisabetta Belloni torna la luce in contemporanea alla liberazione di Cecilia Sala. Il nuovo capo del Dis, Dipartimento interni e sicurezza, che coordina le due agenzie, Aisi (interni) e Aise (esteri), è ilintellettuale Vittorio, già entrato all’Aisi come vice di Bruno Valensise nell’estate scorsa. Al suo posto va Leandro Cuzzocrea, capo di Stato maggiore della Guardia di Finanza. Stop al toto nomi e alle polemiche. La chiusura del cerchio all’intelligence sull’onda dell’entusiasmo per il ritorno in Italia della reporter Cecilia Sala, ha avuto applausi trasversali, dalla maggioranza all’opposizione con un "buon lavoro" in coro pere Cuzzocrea già certificati dal Cdm.