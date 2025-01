Iltempo.it - Operazione Giubileo, bandi lampo per gli eventi: molti contratti ancora non ci sono

Via libera «in urgenza» aiper l'organizzazione dei grandidel, da attivare senza aververificato che gli aggiudicatari siano in possesso di tutti i requisiti previsti. Ad autorizzare Società2025, in deroga al Nuovo codice degli appalti, all'«esecuzione deiin via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale», è un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, nella veste di commissario straordinario per l'Anno Santo. Un'accelerata che, ad oggi, può riguardare fino a 29 milioni di euro stanziati ad aprile con un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, ribattezzato «Dpcm Accoglienza». Questo in attesa - si legge nell'ordinanza del sindaco - di altri 37 milioni di risorse aggiuntive previsti con la Finanziaria 2025.