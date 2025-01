Ilfattoquotidiano.it - Mauritius, paradiso tropicale

Un’isola dolcissima dal profilo vulcanico. È difficile immaginare la genesi iraconda di, per alcuni molto simile al giardino dell’Eden. Mark Twain sosteneva fosse una vera e propria Arcadia, e nel 1885 scrisse: “Dio creòe poi ilTerrestre”. La perla dell’arcipelago delle Mascarene può fare questo effetto sia per la natura straordinaria, ma anche per l’incredibile intreccio di culture la rende davvero affascinante. Passeggiando tra mercati colorati e vivaci, si scoprono volti dai tratti diversi, testimoni di un passato fatto di incontri tra popoli. Sulle bancarelle si trovano spezie profumate che richiamano l’Oriente, frutti tropicali dolci e sapori che raccontano la storia di questa affascinante isola.Atmosfere arabeggianti, tradizioni europee, rituali asiatici e ritmi africani, sono tantissimi gli usi e costumi di questo straordinario intreccio di culture che festeggiano la Pasqua e il Natale, il Diwali indiano e il capodanno cinese.