Marcuzzi e Malgioglio verso il Festival di Sanremo 2025

Ci sarebbero anche Alessiae Cristianonel cast della prossima edizione deldidi Carlo Conti. A fare i loro nomi è stato Giuseppe Candela fra le pagine del Fatto Quotidiano. La conduttrice, solo qualche giorno fa, aveva dichiarato fra le pagine del Corriere della Sera: “Guardotutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Una cosa seria. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio. Vi prego, fatemi stare dentro!“. Detto, fatto.Fa parte del cast deldinon significa necessariamente far parte della schiera dei co-conduttori, come sottolineato da Candela. Infatti, “quello che filtra dalle parti dell’organizzazione è che non tutti saranno co-conduttori, potrebbero esserci ma con ruoli diversi (qualcuno vestirà anche i panni del “disturbatore”) e non tutti si metteranno in posa per il famoso servizio fotografico previsto il prossimo 21 gennaio“.