Tvplay.it - LONGARI: “JUVE IN TRAPPOLA PER VLAHOVIC. MILAN, PRONTI 6 MILIONI PER RASHFORD. INTER, NO A SCAMBI PER FRATTESI”

Leggi su Tvplay.it

Gianluigi, esperto di mercato di Sportitalia, èvenuto su TvPlay: ecco le ultime su, Napoli,ntus“PER, MA C’E’ ANCHE IL BARCELLONA SUL CALCIATORE” – “Onestamente da quello che so io, dalnon si muove nulla senza ok di Furlani. Da quanto so, l’ingaggio a disposizione persarebbe di 5-6di euro, ma lui guadagna molto di più. Oltre al, c’è il Barcellonaessato a. Il fratello agente del calciatore sta facendo il giro di diversi club. Ilè convinto di aver presentato un progetto tale chepossa sposare la causa rossonera e abbassare l’ingaggio. Anche Chukwueze è in uscita dal. Nel caso di Okafor, l’opportunità è stata colta al volo per risparmiare sul suo ingaggio. Faccio fatica pensare che Okafor abbia un impatto così importante tale che il Lipsia possa riscattarlo a fine stagione per 25