Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 gennaio: la rassegna stampa

Dalla conferenzadi inizio anno di Giorgia Meloni al devastante incendio che sta radendo al suolo Los Angeles e obbligando all'evacuazione di oltre 180mila persone, passando per la liberazione della giornalista Cecilia Sala che nella prima puntata del suo podcast dopo il ritorno in Italia ha raccontato i giorni nel carcere di Evin, in Iran. Questi gli argomenti principali sulledei giornali italiani