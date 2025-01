Tvplay.it - Lazio-Como, succede di tutto all’Olimpico: polemiche aspre per l’intervento su Nico Paz

Leggi su Tvplay.it

ha ufficialmente aperto la 20esima giornata di Serie A e ha portato con sé non poche: ecco il resoconto del match.L’incontro traè statotranne che un match scontato. È partita subito forte la squadra di Cesc Fabregas che ha tenuto la gara in controllo fino al 20esimo minuto, momento in cuiPaz è stato costretto ad abbandonare il campo per un brutto fallo subito. Poi è uscita di più la squadra biancoceleste ma non sono comunque mancate le sorprese.dipersuPaz (LaPresse) – Tvplay.itCome preannunciato, laè scesa molto bene in campo e ha dominato allo Stadio Olimpico fino a quandoPaz è stato in campo. Al 20esimo è stato costretto ad uscire per un brutto fallo subito e ora l’infortunio preoccupa il, Fabregas e i tifosi.