Ilfattoquotidiano.it - La Transnistria al buio e al freddo dopo la fine dell’accordo sul gas: i black out programmati non bastano neanche più

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Senza acqua calda e riscaldamenti dal primo gennaio case e abitanti. Ferme fabbriche e aziende. Nella minuscola, enclave russa incuneata al conucraino e moldavo, è in corso una crisi energetica. “Il Paese non si trova solo in una situazione di crisi energetica, ma anche umanitaria” ha detto il primo vice del governo Sergey Obolonik: “La situazione è ancora gestibile, ma se non si troveranno soluzioni rapide, l’industria potrebbe subire danni irreversibili”. Poco faranno ioutper i 400mila abitanti e i 1500 soldati russi mai andati via dal 1992: le riserve di forniture andranno esaurite in un mese, hanno detto due giorni fa le autorità.La regione è rimasta prigioniera in un triangolo di diatribe legali. Il gigante energetico russo Gazprom e l’azienda ucraina Naftogaz hanno tagliato i ponti con laper il transito di gas che gli ucraini hanno deciso di non rinnovare.