La presidente Halla Tomasdottir ha presentato un governo tutto al femminile Il nuovo esecutivo è così composto da sette ministre su undici un record che riflette l' impegno del Paese nordico per l' uguaglianza di genere

Un momento storico per l’Islanda e per la parità dinella politica mondiale: per la prima volta unvedrà contemporaneamente donne alla guida della presidenza, dele di tutti i partiti della coalizione al potere. Un primato che, altro non fa, che confermare la tipica vocazione progressista della nazione nordica. Elly Schlein, musica e politica: chi è la prima donna alla guida del PD X Una nuova premier daDopo la, ilha eletto da poco anche Kristrun Frostadottir, 36 anni, diventata non solo la nuova premier, ma anche la più giovane nella storia islandese.