Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, si sta muovendo anche Mendes. Per il Psg tra 70 e 90 milioni si può (L’Equipe)

, per il Psg tra 70 e 90si può. Si sta. ()Il quotidiano sportivo francesescrive che secondo alcune fonti c’èJorgedietro la trattativa che potrebbe portareal Psg.scriveche il club qatariota deve guardarsi dalla concorrenza inglese che nei prossimi giorni potrebbe farsi più agguerrita.ScriveParigi adesso ci crede. Per diversi giorni, i contatti sono stati costanti e gli intermediari hanno cercato di trovare una soluzione positiva alla trattativa. Alcune fonti menzionano la presenza dell’agente portoghese Jorgeper riuscire a portare il georgiano fuori dalla Serie A. Ora c’è una differenza enorme rispetto alla scorsa estate: i dirigenti partenopei non sono chiusi a una cessione del giocatore, sotto contratto fino al 2027.